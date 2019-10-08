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توك شو

أعداء مصر.. فرحة عارمة تسيطر على محمد ناصر ومعتز مطر.. اعرف السبب.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:37 م
محمد ناصر ومعتز مطر
محمد ناصر ومعتز مطر
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البهي عمرو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موضوع سد النهضة ومياه النيل، يتطلب أن يصطف المصريون خلف قيادتهم لحل هذه الأزمة، ولكننا رأينا ما لم نكن نتوقعه من الأفاعي الإخوانية في تركيا وقطر بعدما بداو يتحدثون عن هذه الأزمة بشكل مغلوط ومثير للشبهات، وكأنها أزمة صنعناها بأيدينا والله يشهد أنها صنعت بأيديهم مع أجهزة تدعمهم وتخطط لهم، مشددًا على أن أزمة سد النهضة سببها الرئيسي أحدث 2011 وما تلاها والإدارة الخاطئة لهذا الملف خلال عام حكم الإخوان.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الإخوان يقيموا الأفراح والليالي الملاح على أي أزمة للدولة المصرية، مستنكرًا فرحة إعلامي الإخوان أمثال محمد ناصر، ومعتز مطر، بأزمة سد النهضة.

وتابع "الديهي"، أن "محمد ناصر ومعتز مطر يرددوا كلام حقير وضيع عن المصريين، حيث يقول محمد ناصر للمصريين أنه شمتان فيهم بسبب أزمة سد النهضة.

وقال معتز مطر، إن شاء الله ريقكم هينشف، معتز مطر ابن الخطيئة بيتكلم على مصر كأنه بيتكلم على إسرائيل".
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