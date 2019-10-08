بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بـ زراعي البحيرة

أصيب قبل قليل ٧ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي السريع أمام قرية القصر المصرى بدائرة مركز أبو حمص وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بالطريق الزراعى امام قصر المصرى اتجاه القاهرة بدائرة مركز أبو حمص.





وبالانتقال والفحص والمعاينة تسبب أن السرعة الزائدة تسببت فى وقوع الحادث وتسببت فى اصابة ٧ أشخاص من مستقلي السيارات وهم كل من " سهير احمد موسي ٥٢ سنة الزقازيق باشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رنا حسن مسلي ٤٨ سنه الزقازيق باشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.





وأصيب كل من محمود سعيد محمود ٢٦ سنه الزقازيق بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سامح سعيد محمود ٣٤ سنه الزقازيق مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، آسر سامح سعيد محمود ٣ سنوات الزقازيق بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،عمر سامح سعيد محمود ٦ سنوات الزقازيق بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،صبحية السيد محمد ٨٠ سنه الزقازيق مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".



