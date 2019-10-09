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برلمان

برلمانى بالفيوم يتقدم بطلب إحاطة لإعادة النظر فى تسعير المناطق الصحراوية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:08 ص
النائب يوسف الشاذلى
النائب يوسف الشاذلى عضو مجلس النواب
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تقدم النائب يوسف الشاذلى عضو مجلس النواب بدائرة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم بطلب احاطة الى وزير التنمية المحلية بخصوص اعاده النظر في التسعير للمناطق الصحراوية بمحافظة الفيوم الزراعيه أو المباني) حساب حق الشعب .

أكد النائب فى طلبه أنه نظرا لعلو القيمه التقديرية في لجان البت بمحافظة الفيوم الذي تراوح سعر الفدان في الأراضي الصحراوية من ١٠٠ إلى ٢١٠ الاف جنيه وهذا السعر لا يتماشى مع الواقع حيث إن هذه الأراضي ليست بها مقررات مياه وكذلك لا يوجد بها مياه جوفيه في الأراضي الصحراوية بمحافظة الفيوم.

و أضاف النائب أن هذه الأسعار بخلاف المحافظات الأخرى التي تتمتع بجوده الأراضي ووجود مياه جوفيه اما بخصوص سعر المتر للمنازل التي يتراوح سعره من 500 إلى 700 جنيه للمتر وهذا لا يتماشى مع أسعار الأراضي التي تقع داخل الحيز العمراني بتلك القرى وهذا يمثل عبا على المواطن المصري البسيط.

وطالب النائب من وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في التسعير من جانب قطاع الخدمات الحكوميه وديوان عام محافظه الفيوم.
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