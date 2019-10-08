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رياضة

فان دايك يكشف موقف محمد صلاح من مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:21 م
محمد صلاح وفان دايك
محمد صلاح وفان دايك
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أحمد هاني
كشف فيرجيل فان دايك نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي موقف زميله في الفريق الفرعون المصري محمد صلاح، من مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد فان دايك في تصريحات لـ صحيفة "مترو" محمد صلاح يجب ألا يكون في حالة سيئة للغاية، الشيء الجيد هو أن لديه الكثير من الوقت ليتعافى".

وتابع : " أنا لستُ قلقًا من أنه لن يكون جاهزًا لمباراة اليونايتد خارج الأرض".

وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب لإصابة بكدمة فى الأنكل عقب مشاركته أمس أمام فريق ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة متقدمًا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط ، وذلك بعد نهاية 8 جولات في البريميرليج.
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