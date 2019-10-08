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برلمان

نواب: وزير التموين الأكثر تفاعلا لحل مشاكل المواطنين

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:22 م
وزير التموين
وزير التموين
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
ضجت قاعة مجلس النواب بالتصفيق الحاد لوزير التموين والتجارة الداخلية، بعد إشادة عدد من النواب بتواصله المستمر مع مشاكل المواطنين، وحرصه على مقابلة النواب بمكتبه لتذليل كافة الصعاب التى تواجههم .

وقال النائب عيد هيكل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن هناك بعض الوزراء غير متعاونين مع اعضاء مجلس النواب، ولكن فى الوقت ذاته يوجد عدد آخر، حريص على التواصل مع النواب، ويفتح أبواب مكتبه أمامهم بشكل دائم لمساعدتهم فى مشاكل المواطنين،  لافتا إلى أن وزير التموين ، واحد من افضل الوزراء المهتمين بمقابلة النواب .

وأضاف:" وزير التموين يخرج من مكتبه لاستقبال النواب على باب مكتبه وهذا دليل على حرصه على حل مشاكل المواطنين مما دفع اعضاء المجلس للتصفيق الحاد له مؤكدين أنه وزير سياسى، يتعامل بشكل جيد مع مشاكل المواطنين.

وأكدت النائبة منى شاكر خلال كلمتها أن وزير التموين أكثر وزراء الحكومة تعاونا مع النواب. موجهة التحية له على جهوده فى التفاعل مع مطالب النواب.
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