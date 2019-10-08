برتبة قائد من الدرجة الأولى .. عمرو موسى يحصل على أرفع وسام سويدي..صور

رحب السفير يان تيسليف، سفير السويد بالقاهرة ، بالأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسي خلال إستقباله بمقر إقامة السفير بالقاهرة وذلك بعد الإعلان عن منح "موسي" وسام النجم القطبي الملكي برتبة قائد من الدرجة الأولي من مملكة السويد.



ومُنح عمرو موسى وسام النجم القطبي الملكي - “The Royal Order of the Polar Star” - برتبة قائد من الدرجة الأولى من مملكة السويد حيث أقيمت مراسم التقليد في مقر إقامة سفير السويد في القاهرة.



وقام السفير تيسليف سفير مملكة السويد نيابة عن كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد، بتقديم الوسام لعمرو موسى.



ويعد الوسام هو الأرفع من بين الأوسمة التي تمنح لغير السويديون، حيث قام بمنحه لأول مرة الملك/ فريدريك الأول في عام ١٧٤٨، تقديرًا للجهود التي تؤدي الى تعزيز العلاقات الخارجية مع مملكة السويد.



ومن الجدير بالذكر أن شعار الوسام هو “Nescit Occasum” وهي عبارة لاتينية تعني "لا يعرف الانخفاض" والتي تشير الي النجم القطبي الثابت في السماء.



تربط السويد ومصر علاقات ثنائية وثيقة تعود إلى قرون مضت حيث تتعاون الدولتان في مجالات مختلفة، مثل التنمية والأمن والمساواة بين الجنسين والطاقة والنقل والتبادل الثقافي والتجاري.



وبموجب التزام السويد بأجندة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تعمل السويد عن كثب مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص بما في ذلك أكثر من ٤٠ شركة سويدية نشطة في مصر لخلق آفاق جديدة للتعاون.