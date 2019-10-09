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اقتصاد

مصر للألومنيوم تعتزم استهلاك 34 مليون متر مكعب من الغاز خلال عام

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:14 ص
ألومنيوم
ألومنيوم
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علياء فوزي
تعتزم شركة مصر للألومنيوم، القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وصول إجمالي استهلاكها السنوي من الغاز الطبيعي سنويا لنحو 34 مليون م3 ، بتكلفة تقدر بـ145 مليون جنيه

ثمنت الشركة في تقرير صادر عنها قرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر الخميس الماضي بتخفيض أسعار المحروقات بواقع 25 قرشا، مؤكدة أن تلك الخطوة من شأنها تقليل التكلفة علي الصناعات الأكثر استغلالا للطاقة بواقع 31 مليون جنيه .

وقلصت حكومة المهندس مصطفي مدبولي خلال الأيام القليلة الماضي سعر الغاز علي الصناعات الأكثر استهلاكا للغاز من بينها الحديد و الصلب، النحاس و السيراميك والبورسلين" بقيمة 5.5 دولار لكل وحدة حرارية .
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