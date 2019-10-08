من حظي أنها الأكثر فقرا.. رئيس النواب يناشد الحكومة الاهتمام بأسوان

ناشد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بالاهتمام بمحافظة أسوان خاصة أنه مصنفة الأولى على مستوى الفقر فى مصر قائلا:" علي حظي أسوان مصنفه أولي المحافظات فقرا في مصر وأتمنى نظرة ميسره من الحكومة".



جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، مؤكدا على أن مصر بها برنامج استصلاح للأراضي كبير وهو مليون ونصف المليون فدان، وهو يفوق بكثير ما كان يحدث في الماضي.



وبشأن الشكاوى من نائب وزير التربية والتعليم محمد عمر والتى تكرر من جانب العديد من النواب قال عبد العال: "نطلب من وزير شئون مجلس النواب حضور نائب الوزير للبرلمان لمناقشته في الشكاوى التى تعرض لها الأعضاء".