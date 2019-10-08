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توك شو

محمد الباز يكشف أهمية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص واليونان.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:16 م
محمد الباز
محمد الباز
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قسم التوك شو
قال الإعلامي محمد الباز، إن الاجتماع الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان هو السابع للقمة الثلاثية التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، موضحا أن هذه الاجتماعات بدأت منذ شهر فبراير عام 2013.

وأوضح محمد الباز ببرنامج "90دقيقة" المذاع علي قناة "المحور"، أنه عندما تم ترسيم الحدود كان الهدف من ذلك وجود اتفاقيات محددة بين الدول تتيح للشركات التي تنقب عن الثروات الطبيعية، التنقيب في الحدود التي تم الاتفاق عليها في الاراضي الخاصة بكل دولة للحصول على ثرواتها الطبيعية.

وأضاف الباز أن هذا التحالف بين الدول الثلاث مازال مستمر في مجالات مختلفة من مجالات سياسية واقتصادية وامنية، لان هذا التحالف يقف بشكل قوي جدا ضد التهديدات التي تستهدف مناطق شرق المتوسط وثرواتها التي تملكها هذه الدول الثلاثة.

وتابع الإعلامي محمد الباز أن الرئيس السيسي يترأس قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان لمناقشة التطورات في المنطقة، لافتا الى ان التحالف بين الدول الثلاثة ستحمي منطقة شرق المتوسط وسيحمي مصالح هذه الدول الثلاثة.
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