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مرأة

كارثة صحية تنتظر من يتبعون هذا النظام الغذائي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:00 م
الدايت النباتي
الدايت النباتي
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نهى حمدي
يعتقد الناس أن النباتيين الذين لا يأكلون اللحوم  يتمتعون بصحة أفضل من الذين يتناولون اللحوم، ولكن في بحث جديد ظهر أن هذا كلام غير صحيح .

وأكد بحث نُشر في المجلة الطبية البريطانية، أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية ولكنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وتضمن البحث عينة لتقترب من 50000 شخص من الذين يتناولون اللحوم والنباتيين، وكذلك الذين يتناولون الأسماك.

وأظهرت الدراسة أن النظام الغذائي النباتي له تأثير وقائي كبير ضد أمراض القلب التاجية ولكن ليس على السكتة الدماغية ، ودعا المتخصصون إلى مزيد من الأدلة على الروابط المحتملة بين هذا والنظام الغذائي.

وأوضحت آخر النتائج التي توصلت إليها دراسة أوكسفورد أنه بالمقارنة مع من يتناولون اللحوم ، فإن الذين يتناولون الأسماك والنباتيين لديهم معدلات الإصابة بأمراض القلب بنسبة 13 ٪ و 22 ٪ على التوالي.

والدراسة أظهرت أن النباتيين لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20٪ أكثر من الذين يتناولون اللحوم.


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