رفع جلسة النواب بعد 9 ساعات انتقاد للحكومة .. وعبد العال: الصورة ليست قاتمة

رفع د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسة البرلمان الثلاثاء، بعد أن استمرت 9 ساعات، تضمنت الاستماع لبيان حكومة المهندس مصطفي مدبولي، وتعقيبات من الأعضاء احتوت على العديد من الانتقادات للحكومة بمختلف المجالات، إلا أن رئيس المجلس أكد على أنه رغم هذه الانتقادات إلا أن الصورة ليست قاتمة.



ومن المنتظر أن تشهد جلسة الأربعاء حضور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والري، لإلقاء بيان متعلق بتطورات سد النهضة وما حدث خلال الفترة الأخيرة بشأن.



وجاءت أبرز تصريحات رئيس الحكومة كالتالى:



1- الحكومة تضع الاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية على رأس أولوياتها

2- القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار لمصر

3- تحقيق الاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية هو الهم الأكبر للحكومة

4- مجلس النواب أصدر عددا كبيرا من التشريعات في جميع المجالات، والتي أسهمت في بناء هذا الوطن

5- مصر شهدت في منتصف 2014 ظروفا صعبة في كل شيء

6- لا يمكن لمصر أن تنسى وقفة الأشقاء بجانبها بصورة كبيرة فى ظروفها الصعبة

7- ركزنا خلال المرحلة الماضية على بناء كم هائل من المشروعات فى كافة المجالات

8- الدولة اتجهت نحو العمل الشاق لبناء نفسها

9- الحكومة سعت إلى توفير الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن

10- تم ضخ مئات المليارات بمجال الطاقة وقطاع الغاز والمنتجات البترولية

11- كل العالم كان يصف مصر بأنها صاحبة اقتصاد شديد الحجر وغير مستقرة ومخاطر كبيرة للاستثمار

12- الاحتياط النقدي فى 2014 وصى لـ 15 مليار دولار وهذا الرقم لا يكفي مصر من الاحتياجات الأساسية سوي شهرين

13- الحكومة اتخذت قرارا تاريخيا بالبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي اعتبارا من نوفمبر 2016 أي منذ 3 سنوات



14- معدل النمو وصل إلى 5.6 % ، وهو أعلى معدل منذ 2010، وتراجعت معدلات البطالة عام 2014 من 13% إلى 7.5

15- بعد 15 شهرا من عمر الحكومة الحالية، انخفض سعر الصرف منذ بدء إجراءات التعويم بنسبة 10 %

16-انخفض معدل التضخم إلى 6 ، 7 % بعد أن كان قد وصل المعدل إلى نسبة 33%

17- قطاع السياحة يتعافى وحقق أعلى إيرادات هذا العام

18-عجز الموازنة انخفض إلى نسبة 8,2 % .

19- الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا بنسبة 2 % بعد تجنيب فوائد الديون والقروض

20- العالم والمؤسسات الدولية تتحدث عن مصر بشكل ايجابي فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي

21- تم تحقيق معدلات نمو هي الأعلى منذ فترة والدولة تسير على الطريق السليم.

22- الحكومة تعى بأن هناك ضغطا وقع على المواطن خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

23- تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تأكل من "شعبية الحكومة"

24- برنامج الاصلاح الاقتصادى سيحدد شكل مصر خلال العشر سنوات المقبلة

25- رئيس الجمهورية وجه بتنفيذ إجراءات "الحماية الاجتماعية"، والتى شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بزبادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات فى الحكومة وقطاع الأعمال العام.



26- الدولة رفعت مخصصات التموين، من 35 مليار جنيه في عام 2018 إلى 89 مليار جنيه العام الجاري

27- مع إجراء عملية تنقية بطاقات التموين أصبح دعم الخبز يذهب لـ70 مليون مواطن، ودعم التموين يستفيد منه 63 مليون مواطن.

28-الحكومة تسعى لإدخال مجموعات جديدة من المستحقين للتموين سواء أسر جديدة أو مواليد جدد.

29- رفع دعم الضمان الاجتماعي من17.5 إلى 18.5 مليار جنيه.

30- الدولة استهدفت إدخال 100 ألف أسرة جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي

31- أسعار السلع الأساسية انخفضت كثيرا عن الفترات الماضية.

32- الحكومة أطلقت العديد من المبادرات الصحية، حيث تم تنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، والقضاء علي قوائم الانتظار، ومائة مليون صحة وفيروس سي وصحة المرأة.



33- مبادرة حياة كريمة مخصص لها في الموازنة 6.6 مليار جنيه، من أجل رفع مستوي 1000 قرية.

34- مصر تزداد سنويا بواقع 2.5 مليون مواطن، وهو الأمر الذي يستلزم توفير مليون فرصة عمل سنويا.

35- المشروعات القومية وفرت علي مدار الخمس سنوات الماضية حوالي 5 ملايين فرصة عمل.

36- الحكومة تعمل على تحويل أرض مهملة لمناطق ومدن جديدة بقيمة كبيرة وهو ما حدث في العاصمة الإدارية بواقع 170 ألف فدان ببنية أساسية كبيرة بعيدا عن الموازنة

37- قيمة العاصمة الادارية الجديدة السوقية الآن حوالي تريليون جنيه مصري

38- نعظم أصول الدولة التى كانت تهدر وهذا يحدث في العاصمة الإدارية و14 مدينة أخري.

39- الحكومة ستتخذ خطوات قوية فيما يخص رفع الأجور والمعاشات كلما استطاعت.

40- عايز أسماء الممتنعين عن تطبيق الحد الأدنى للأجور

41- نستهدف تحقيق أعمال بالصرف الصحي بنسبة 42% منتصف 2020.

42- لولا التعويم لوصل سعر الدولار الى 35 جنيها.