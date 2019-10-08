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مرأة

احصلى على شعر متألق وناعم بـ صفار البيض

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:52 م
كيفية استخدام صفار
كيفية استخدام صفار البيض للشعر
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اسماء محمد
تساقط الشعر وجفافه وتقصفه من اكبر المشكلات التى تعانى منها الفتيات والسيدات ولكن هناك الكثير من الوصفات التى تساعد فى جعل الشعر اكثر حيوية ونعومة وانسيابية واهمها وصفات صفار البيض.

عرض موقع " medicalnewstoday " طريقة عمل وصفة صفار البيض والليمون للحصول على شعر شديد النعومة والحيوية.

مكونات ماسك صفار البيض :
2 - 3 بيضات كاملة
2 - 3 قطرات من عصير الليمون

طريقة عمل ماسك صفار البيض :
- مزج الخليط حتى يصبح مزبد، وتطبق على الشعر عن طريق وضع خليط البيض على اليدين ، والعمل عليه في الشعر.
- تغطية الشعر مع قبعة الدش. اتركيه لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
- خلال هذا الوقت ، سوف يجف خليط البيض ويشعر بالالتصاق باللمس.
- شطف البيض بالماء البارد أو البارد، والشطف بالماء الساخن يمكن أن يتسبب في تكتل البيضة في الشعر.
- في حين أن هذه ليست مشكلة كبيرة ، إلا أنها قد تتطلب عدة عمليات غسل لتنقية البيضة بالشامبو.
- كرر علاج الشعر مرة واحدة أو مرتين في الشهر.
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