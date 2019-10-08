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توك شو

تفاصيل تعرض طفلة للتنمر بمدرسة في الإسكندرية ..فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:14 م
التنمر
التنمر
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توك شو
علق محمد محمود، والد الطفلة روان ضحية التنمر، على واقعه تعدى سيدة على طفلته بمدرسة في الإسكندرية، إن طفلته مريضه بـ"كهرباء في المخ" وقام بدمجها مع مدارس الطبيعيين في الإسكندرية: "جاتلي مكالمة أن بنتي منهارة في حوش المدرسة في 29 سبتمبر"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN".

وأضاف "محمود" ، أن والده طالبة تدعى "شهد" قامت بضرب ابنته وسبها: "بنتي قالتلي مامه شهد ضربتني في نص المدرسة وقالتلي يابنت البواب، وأنتي متعرفيش أبوها شغال إيه ده شغال مهندس بترول بس أنتي أبوكي حرامي".

وأوضح أنه بعد تلك الواقعة رفضت ابنته الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى: "أول ما دخلت للأخصائية قالتلي أن الست قليلة الأدب وطردناها برة المدرسة، وقالتلي أحنا هنتابع الموضوع وملكش دعوة وبنتك بنتنا.. وأنا فوضت أمري إلى الله.. أنا مش بتاع مشاكل".

وأكد والد الطفلة روان، أنه وبعد عوده روان من المدرسة اليوم التالي قالت له: "الأخصائية الاجتماعية ضربتني وقالتلي هاتي بباكي بكرة، وبعدين روحت للاخصائية سألتها ليه عملتي كده قالتلي أنا مضربتهاش وحلفت وأنا صدقتها".

وأشار إلى أن ابنه مهندس البترول قامت في ثاني يوم دراسي بوضع أصبعها داخل عين ابنته وقالت لها: "أنتي أبوكي بواب، وبنتي جالها صدمة نفسية وكانت بتنام وعنيها مفتوحه ولما روحت بيها للتأمين قالولي بنتك جالها العصب السابع من الزعل".
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