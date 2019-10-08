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رياضة

ذهبيتان لإنجلترا وسيدات روسيا خطفن الصدارة ببطولة العالم للسلاح.. صور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:29 م
صدى البلد
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عدسة ايهاب عيد
حصد لاعبو انجلترا الاسد الانجليزى ذهبيتان فى منافسات رجال السيف ببطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا بالقاهرة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.

وفاز الانجليزى بول ودج بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمرحلة 60 عاما و بريان كوستون بالذهبية لمرحلة 70 عاما فيما توج السويسرى كريستيان دوس بمرحلة 50 عاما .

وفاز فريق سيدات الدب الروسي بلقب الفرق لمنافسات السيف والمكون من نادجيدا ولودميلا ولوبوف وانيسا وانيت و تاتيانا.
وجاء فى المركز الثانى انجلترا ثم الولايات المتحدة الأمريكية فى الترتيب الثالث.
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