أحمد موسى: الحكومة تعرضت للهجوم في البرلمان وأتوقع تغييرات وزارية .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة تعرضت للهجوم اليوم داخل البرلمان، مشيرا إلى أن وزراء الصحة، والسياحة، والتموين، والتضامن، أكثر الوزراء الذين تم مهاجمتهم.



ووجه موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» رسالة إلى الحكومة قائلا: "انسف حمامك القديم، الصعيد يحتاج والقرى الفقيرة تحتاج لجولات من الوزراء"، مشيرا إلى أن هناك نواقص كثيرة في مستشفيات الصعيد.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن التموين أيضا لديه مشكلات كثيرة تحتاج إلى معالجة، قائلا: "بعد جلسة اليوم، من الوارد أن نشهد تغييرات وزارية".