وليد زهران: صندوق تمويل الزواج سيسهل على الشباب الظروف الاقتصادية الصعبة

أكد المحامى والناشط الحقوقى وليد زهران ، مؤسس "ثورة رجال مصر" ، أن إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب من أفضل الطرق لمساعدة الشباب على الزواج .



وأضاف زهران فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الظروف الإقتصادية الصعبة جعلت الشباب يعانى من ارتفاع تكاليف الزواج وهذا المقترح ييسر عليهم الكثير خاصة بإقراضهم قرضا حسنا بدون فوائد .



وأشار زهران الى أنه يجب مراعاة أن يكون هناك وعى أسرى وثقافة زواج، حتى لا نجد أنه بالمقابل زادت حالات الطلاق لذلك يجب جعل توعية المقبلين على الزواج ضرورة لعقد القران.



وكان النائب محمد عطا سليم وأكثر من عشرة أعضاء المجلس تقدموا بمقترح لمجلس النواب بشأن "إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب".



ويقوم صندوق تمويل زواج الشباب وفقا لمشروع القانون بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية.