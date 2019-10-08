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فن

بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 35

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
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محمد صبحى
توافد عدد من نجوم الفن وصناع السينما على مسرح سيد درويش المشاركة في إفتتاح فعاليات الدورة الـ ٣٥ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

كان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة والأمير أباظة، ومن نجوم الفن لبلبة ، محي إسماعيل، المنتج محمد فوزي، حرمه الفنانة وفاء عامر، الإعلامي عمرو الليثي وإيهاب الجندي عضو مجلس إدارة شعبة السياحة بغرفة التجارة بالإسكندرية الراعية للمهرجان .. وغيرهم من المشاهير.
بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 35
بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 35
بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 35
بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 35
بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 35
بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 35
بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 35
بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 35
بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 35
بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 35
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