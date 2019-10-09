الباز يكشف تفاصيل جديدة عن الأبطال الحقيقيين لفيلم الممر.. فيديو

طالب الإعلامي محمد الباز، بعرض فيلم الممر في المدارس والجامعات كي يستطيع أكبر عدد من المصريين مشاهدته، ويدعو لإنتاج مزيد من الأفلام والمسلسلات التي تجسد حرب الجيش المصري ضد الإرهاب.
وأوضح محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور"، أنه يجب أن يجتهد منفذوا هذه الأفلام التي تتحدث عن بطولات الجيش المصري بالبحث عن الشخصية الحقيقية عند كتابة مثل هذه الأفلام.
وأضاف الباز أن دور الفنان أحمد عز في فيلم الممر يشير إلى أحد أعظم أبطال فرق الصاعقة في الجيش المصري وهو الضابط إبراهيم الرفاعي قائد فرقة 39 صاعقة، مشيرًا إلى أن واقعة السنترال في الفيلم هي واقعة حقيقية ولكنها ليست من فعل الضابط إبراهيم الرفاعي بل من بطولة اللواء محي نوح وأن هذه الواقعة وقعت في سنترال في المنصورة وليست في القاهرة.