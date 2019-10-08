8 لاعبين من بيراميدز في مهمة رسمية جديدة.. تعرف عليهم

أعلن نادي بيراميدز، استدعاء 8 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم إلى منتخبات بلادهم، لحضور معسكرات المنتخبات الجارية في الفترة الحالية استعدادا للمباريات الودية.





ونشر بيراميدز على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "صور 8 لاعبين من بينهم 4 انضموا إلى منتخب مصر، وآخرون إلى كل من أوغندا، وتونس، وبوركينا فاسو، وساحل العاج".





وتواجد 4 لاعبين في منتخب مصر وهم "عبد الله السعيد، عمر جابر، عبدالله بكري، محمد حمدي".





وانضم ايريك تراوري لاعب بوركينا فاسو، وويلفريد كانون لاعب ساحل العاج، وعمر العيوني لاعب تونس، وعبدو لومالا لاعب منتخب أوغندا إلى منتخبات بلادهم.