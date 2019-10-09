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اقتصاد

التخطيط: تكليف رئاسي بالاستمرار في دعم مشروعات الشباب

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:54 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
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آية الجارحي
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك اهتمامًا توليه الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد مصادر توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتمكينهم.

أضاف تقرير صادر عن الوزارة أن هناك تنسيقًا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي إقامة المعارض الخاصة بعرض مشروعات الشباب علي المستويين الداخلي والخارجي وفتح أسواق جديدة لها وتقديم الدعمين الفني والمالي لهم.


أشارت الوزارة إلى وجود تكليفات من القيادة السياسية بالعمل علي تنمية المهارات الإبداعية لدي الشباب وتمكينهم، موضحة أن شراكة مع البنك المركزي المصري لتعزيز التعاون البناء عبر مبادرة رواد النيل لتعظيم دور الطاقات الابداعية لدي الشباب.

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