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مرأة

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:32 م
حفل زفاف جاستن بيبر
حفل زفاف جاستن بيبر
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آية التيجي
تزوج المغني جاستن بيبر من عارضة الأزياء هايلي بالدوين اليوم، وقد ظهروا بإطلالة لافتة وانيقة للغاية خلال حفل زفافهما، وهو ما أبهر جميع متابعيهم، وجعلهم يشاركون صورتهما سويا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدي جاستن بيبر بدلة سوداء باللون الأسود، وبخطين سواريه باللون الأسود من الجانبين، فيما ارتدت هايلي بالدوين فستان اوف شولدرز ابيض، وبذيل طويل، مصنوع من الدانتيل، ويكشف عن ظهرها، وبطرحة طويلة من الخلف، وقد حمل فستانها توقيع اوف وايت.

فيما لم تتكلف هايلي بالدوين في وضع المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيه بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأبرزت هايلي بالدوين بارتداء الأكسسورات الأنيقة، والجذابة للغاية، حيث إنها ارتدت خاتم الزاوج، ودبلتها، فيما ارتدى جاستن بيبر ساعة يد باللون الفضي الأنيقة، والمميزة للغاية.
حفل زفاف جاستن بيبر حفل زفاف جاستن بيبر
حفل زفاف جاستن بيبر حفل زفاف جاستن بيبر
حفل زفاف جاستن بيبر حفل زفاف جاستن بيبر
حفل زفاف جاستن بيبر حفل زفاف جاستن بيبر
حفل زفاف جاستن بيبر حفل زفاف جاستن بيبر
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