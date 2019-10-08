إياد نصار يتأثر على الهواء ويكشف عن أصعب مشاهد فيلم الممر.. فيديو

أكد الفنان أياد نصار أن مشهد قتل محمود وهي الشخصية التى قام بها الفنان أحمد فلوكس من أكثر المشاهد تأثيرا عليه حيث أنه قد خرج من هذا المشهد ولديه حالة من الضيق وقمت بالاعتذار إليه مؤكدا أنها كانت لحظة صعبة لأنه تذكر أن أولادنا وأخواتنا من الجنود بيموتوا بنفس طريقة الغدر.



وأضاف نصار خلال تواجده ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e أن المشهد تضمن شخص يدافع عن حقه والضابط الإسرائيلي جاي على أرضه.



وتابع : أن المشهد كان صعبا عليه وتأثر لأنه من أصول فلسطينية وأرض فلسطين مش عارف أوصلها وفكرة جنون أن طائفة تحتل أرضي.



وأشار الفنان إياد نصار متأثرا جدي شال أبويا عشان يوصل الأردن وكان لدي مشاعر صعبة .