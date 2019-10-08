جادو تناقش دور الثقافة والإبداع وتنمية المجتمع في ندوة بعين شمس

حلت الدكتورة جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا وعضو المجلس القومي للمرأة، ضيفا اليوم في كلية التجارة بجامعة عين شمس.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور خالد قدري عميد الكلية الدكتور جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ناقشت جادو دور الثقافة والإبداع في تنمية المجتمع وكيف يكون للشباب دورا هاما في إصلاح المجتمع من خلال تجربتها بفرنسا أن المجتمع الفرنسي حريص جدا علي النهوض بالثقافة الفكرية والإبداعات في العديد من المجالات. وأضافت بأن الشباب في مصر عليهم دورا كبيرا في تحويل مسار مصر المستقبل نحو طريق أفضل.



واستعرضت التجارب الفرنسية في التعليم الفني وكيف للتعليم الفني بفرنسا دورا هاما في تخريج جيل كبير يهتم بالمشروعات وتنمية قدراتهم الإبداعية في مجال الابتكار التكنولوجي.



وشددت علي أن الشباب عليهم دور كبير وواجب نحو حب مصر وأن من لا يستطيع النجاح في بلده لا يستطيع النجاح في أي بلد آخر وأوصت الشباب بالحرص علي البعد عن الشائعات وأن يقوموا بالتأكد من المعلومات قبل نشرها وأن يحاربوا الفكر المتطرف بالعلم والثقافة والابداع.



وفي نهاية الندوة تم تكريم رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا بدرع الجامعة تكريما لها تعبيرا عن نجاح الندوة التي نال استحسان من جميع الطلاب بالكلية.