Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جادو تناقش دور الثقافة والإبداع وتنمية المجتمع في ندوة بعين شمس

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:25 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
حلت الدكتورة جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا وعضو المجلس القومي للمرأة، ضيفا اليوم في كلية التجارة بجامعة عين شمس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور خالد قدري عميد الكلية الدكتور جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ناقشت جادو دور الثقافة والإبداع في تنمية المجتمع وكيف يكون للشباب دورا هاما في إصلاح المجتمع من خلال تجربتها بفرنسا أن المجتمع الفرنسي حريص جدا علي النهوض بالثقافة الفكرية والإبداعات في العديد من المجالات. وأضافت بأن الشباب في مصر عليهم دورا كبيرا في تحويل مسار مصر المستقبل نحو طريق أفضل.

واستعرضت التجارب الفرنسية في التعليم الفني وكيف للتعليم الفني بفرنسا دورا هاما في تخريج جيل كبير يهتم بالمشروعات وتنمية قدراتهم الإبداعية في مجال الابتكار التكنولوجي.

وشددت علي أن الشباب عليهم دور كبير وواجب نحو حب مصر وأن من لا يستطيع النجاح في بلده لا يستطيع النجاح في أي بلد آخر وأوصت الشباب بالحرص علي البعد عن الشائعات وأن يقوموا بالتأكد من المعلومات قبل نشرها وأن يحاربوا الفكر المتطرف بالعلم والثقافة والابداع.

وفي نهاية الندوة تم تكريم رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا بدرع الجامعة تكريما لها تعبيرا عن نجاح الندوة التي نال استحسان من جميع الطلاب بالكلية.
جادو تناقش دور الثقافة والإبداع وتنمية المجتمع في ندوة بعين شمس
جادو تناقش دور الثقافة والإبداع وتنمية المجتمع في ندوة بعين شمس
جادو تناقش دور الثقافة والإبداع وتنمية المجتمع في ندوة بعين شمس
جادو تناقش دور الثقافة والإبداع وتنمية المجتمع في ندوة بعين شمس
جادو تناقش دور الثقافة والإبداع وتنمية المجتمع في ندوة بعين شمس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تستطيع بأبنائها.. ندوة بـ تجارة عين شمس 8 أكتوبر

بدء التسجيل في مبادرة دمج طلاب جامعة عين شمس بمشروع محو الأمية

تجارة عين شمس تنظم ندوة للتوعية بدور الإبداع والثقافة في تنمية الوطن

8 أكتوبر.. تجارة عين شمس تطلق ندوة بعنوان مصر تستطيع بأبنائها

ترشيحاتنا

الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري

قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الفضي للقوات البحرية

بسبب عروسه وصديقه .. عريس يواجه أسوأ مفاجأة ممكنة يوم الزفاف

الكاف يستقر على إعادة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي

سأنسحب من الدوري.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

فايلر: جروس نصحني بتدريب النادي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم

تعرف على جوائز مهرجان مالمو للسينما العربية ..صور

شاهد .. استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة جنوب إفريقيا