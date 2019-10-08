سيناتور أمريكي يهدد تركيا بـ"عقوبات من الجحيم" إذا دخلت بجشيها شمال سوريا

هدد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري لينزي جراهام تركيا، اليوم الثلاثاء بأنها ستواجه "عقوبات من الجحيم" إذا نقلت قواتها العسكرية إلى شمال سوريا، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية.



وكتب البرلماني الأمريكي -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- أنه "إذا انتقلت تركيا إلى شمال سوريا سيتبع ذلك عقوبات كثيرة ومدمرة من الكونجرس الأمريكي".



وصرح مسؤولون أتراك -في وقت سابق اليوم- بأن الجيش التركي قصف الليلة الماضية الحدود السورية العراقية لمنع الأكراد من استخدام طريق العبور لتحصين مواقعهم في المنطقة، وقال مسئول أمني إن النية كانت قطع الطريق "قبل العملية في سوريا"، وأضاف "بهذه الطريقة تم إيقاف عبور الأكراد إلى سوريا وخطوط الدعم بما في ذلك الذخيرة".



يأتي ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض يوم الأحد أن أنقرة تمضي قدمًا في هجوم على شمال شرق سوريا كانت تهدد به منذ فترة طويلة، وأن القوات الأمريكية لن تكون في المنطقة عندما يحدث ذلك.



وواجه قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا انتقاد معظم أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومن بينهم لينزي جراهام الذي وصف القرار بأنه "كارثة في طور الإعداد"، وتعهد بأنه سيعمل على فرض عقوبات جديدة على تركيا إذا دخلت سوريا.



وقال جراهام "سنفرض عقوبات تؤيد من الحزبين على تركيا إذا غزت سوريا وسوف ندعو إلى تعليق عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إذا هاجمت القوات الكردية التي ساعدت الولايات المتحدة في القضاء على تنظيم داعش".



ودافع ترامب عن قراره بسحب قوات أمريكية من شمال سوريا لكنه هدد أيضًا بمحو الاقتصاد التركي إذا فعل أي شيء يتخطى الحدود، كما دافع عن تركيا اليوم وسط رد الفعل العنيف تجاه قراره بالانسحاب مشيرًا إلى عضوية تركيا في الناتو والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وتركيا، وقال ترامب "ينسى الكثير من الناس أن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة".