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بالأسود والأبيض.. وفاء عامر بإطلالة أنيقة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:16 م
وفاء عامر
وفاء عامر
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آية التيجي
حضرت الفنانة وفاء عام في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وقد ظهرت بإطلالة أنيقة، وجذابة للغاية.

وقد ظهرت وفاء عامر بفستان كت باللون الأسود والأبيض، وهو ما تلاءم مع لون بشرتها، وابرز من اناقتها، فيما قامت وفاء عامر بر فع شعرها إلى الأعلى، بتسريحة شعر مستوحاة من السبعينيات.

وأكملت وفاء عامر إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

واختارت وفاء عامر ارتداء بعض الأكسسورات الانيقة، حيث اختارت قلادة باللون الذهبي، ومزودة بحبة من الزمرد الزرقاء، وارتدت قرطين من نفس الشكل، مع ساعة يد ذهبية، وبعض الأساور.
بالأسود والأبيض.. وفاء عامر بإطلالة أنيقة في مهرجان الإسكندرية السينمائي
وفاء عامر وفاء عامر
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