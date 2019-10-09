3صباحا.....البحث العلمي تعلن تنظيم المؤتمر الدولى الثالث للرياضيات وتطبيقاتها.. أبريل 2020

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار حرصها على التواصل والتعاون مع الجهات العلمية المختلفة فى مصر ، وعلى أثر ذلك فإن الأكاديمية تقوم بعقد المؤتمر الدولى الثالث للرياضيات وتطبيقاتها خلال الفترة 9-11 ابريل 2020 ، والذى تنظمه اللجنة الوطنية للرياضيات بالأكاديمية وهو مؤتمر سنوى فى علم الرياضيات وتطبيقاتها.





ويتم تنظيم المؤتمر بالمشاركة مع الجامعات المصرية والتى تطلب استضافة المؤتمر حيث يتم دعوة عدد (3-5) خبراء اجانب سنويا لإلقاء محاضرات عامة كما يشارك فيه بعض السادة الباحثين الأجانب سنويا فى المؤتمر .





ومن الجدير بالذكر أنه تم عقد المؤتمر الدولى الاول للرياضيات وتطبيقاتها (ICMA2017) فى جامعة 6 أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب ( MSA ) خلال الفترة من 27-29 ديسمبر 2016 ، وتم عقد المؤتمر الدولى الثاني للرياضيات وتطبيقاتها (ICMA18) فى جامعة مصر الدولية (MUST ) خلال الفترة من 5 -7 ابريل 2018 .





وتقوم الاكاديمية بتقديم الدعم المالى لعقد المؤتمر بجانب مساهمة الجهة المشاركة فى التنظيم بتوفير كل المصروفات الخاصة الباقية لعقد المؤتمر واستقدام رعاة للصرف على المؤتمر .





ويتم تشكيل لجنة تنظيمية من اللجنة الوطنية بالاشتراك مع الجهة المشاركة مع الاكاديمية لتنظيم المؤتمر حيث يتناول المؤتمر المحاور ( علوم الكمبيوتر- الجبر- الفيزياء الرياضية - المعادلات التفاضلية - الرياضيات الحيوية- الأنظمة الديناميكية- الرياضيات المالية - الإحصاء الرياضي - علوم وتكنولوجيا المعلومات - التوبولوجي والهندسة - التحليل العددي - موضوعات ذات الصلة فى العلوم الهندسية والتجارية والطبية والاجتماعية وغيرها) والذى تنظمه اللجنة الوطنية للرياضيات سنويا بالشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية .



