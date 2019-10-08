هاني رمزي: تعرضت إلى شائعات كثيرة في مشواري الفني.. فيديو

كشف الفنان هاني رمزي، عن أكبر شائعة تعرض لها في مشواره الفني.



وقال هاني رمزي في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، إنه تعرض إلى كم هائل من الشائعات طوال مسيرته الفنية.



وأضاف هاني رمزي:" أكبر إشاعة كانت بعد فيلم عايز حقي وروج البعض شائعة تعرضي لحادث على طريق العين السخنة".



وتابع هاني رمزي:" ومع افتتاح الفيلم أغلقت هاتفي المحمول ولم أدرك انتشار شائعة تعرضي لحادث، ولا اعرف المستفيد من ترويج الشائعات عن الفنانين والنجوم".

