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توك شو

هاني رمزي: تعرضت إلى شائعات كثيرة في مشواري الفني.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:23 م
هاني رمزي
هاني رمزي
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هاني حسين
كشف الفنان هاني رمزي، عن أكبر شائعة تعرض لها في مشواره الفني.

وقال هاني رمزي في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، إنه تعرض إلى كم هائل من الشائعات طوال مسيرته الفنية.

وأضاف هاني رمزي:" أكبر إشاعة كانت بعد فيلم عايز حقي وروج البعض شائعة تعرضي لحادث على طريق العين السخنة".

وتابع هاني رمزي:" ومع افتتاح الفيلم أغلقت هاتفي المحمول ولم أدرك انتشار شائعة تعرضي لحادث، ولا اعرف المستفيد من ترويج الشائعات عن الفنانين والنجوم".
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