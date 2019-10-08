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توك شو

إياد نصار : لم يكن لدي خوف من تقديم شخصية الضابط الإسرائيلي.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:33 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الفنان إياد نصار أن هناك نوعية من الفنانين يحب أن يظل في العمل والظهور بشخصية معينة وهناك ممثل يرغب في أن تكون علاقته مع الجمهور ميكسرهاش بطريقة معينة وهناك نوع آخر يحب حالة الكسر لنمط معين.

وأضاف إياد نصار خلال تواجده ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e أنه بالنسبة له فقد شعر أن الدور مناسب له للظهور بشخصية جديدة مؤكدا أنه لم يكن لديه خوف من تقديم الشخصية والجمهور لديه وعي للتفريق بين الممثل وشخصيته الحقيقية.

وتابع أن "الحالة اللى جمعت الناس على الفيلم وتفاعل الناس معه حتى لو قفلنا صوت التليفزيون هنسمع صوت الفيلم بكل البيوت"، مشيرا إلى أن الفيلم تناول مرحلة صعبة وعدائية ومحتاجين النوع ده من التماسك .

وأشار الفنان إياد نصار الى انه من خلال مشاهدة الفيلم بصوت حقيقي من القلب ان احنا متماسكين وعلى قدر كبير من التحدي .
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