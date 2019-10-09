طلاب جامعة عين شمس يشاركون في احتفالات نصر أكتوبر .. اليوم

تشارك الإدارة العامة لرعاية شباب جامعة عين شمس باحتفالات أكتوبر المجيدة وذلك تحت رعاية ا. د. محمود المتيني رئيس الجامعة و إشراف ا. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
ويشارك طلاب الجامعة في الاحتفال المقام بمعرض لوحات فنية يجسد لقطات من المعركة و فرحة النصر كما يشارك كورال الجامعة بحفل غنائي و عدد من قصائد الشعر في حب مصر كما يقدم عرض أوبريت الجزيرة الخضراء و هو عرض غنائي استعراضي تمثيلي لأحد بطولات الجيش المصري خلال فترة حرب الاستنزاف.
ومن المقرر ان يقام العرض اليوم، الأربعاء الموافق ١٠ أكتوبر ببانوراما حرب أكتوبر في تمام السادسة مساء.
ويشارك طلاب الجامعة في الاحتفال المقام بمعرض لوحات فنية يجسد لقطات من المعركة و فرحة النصر كما يشارك كورال الجامعة بحفل غنائي و عدد من قصائد الشعر في حب مصر كما يقدم عرض أوبريت الجزيرة الخضراء و هو عرض غنائي استعراضي تمثيلي لأحد بطولات الجيش المصري خلال فترة حرب الاستنزاف.
ومن المقرر ان يقام العرض اليوم، الأربعاء الموافق ١٠ أكتوبر ببانوراما حرب أكتوبر في تمام السادسة مساء.