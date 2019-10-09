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تعليم

طلاب جامعة عين شمس يشاركون في احتفالات نصر أكتوبر .. اليوم

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:13 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
تشارك الإدارة العامة لرعاية شباب جامعة عين شمس باحتفالات أكتوبر المجيدة وذلك تحت رعاية ا. د. محمود المتيني رئيس الجامعة و إشراف ا. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويشارك طلاب الجامعة في الاحتفال المقام بمعرض لوحات فنية يجسد لقطات من المعركة و فرحة النصر كما يشارك كورال الجامعة بحفل غنائي و عدد من قصائد الشعر في حب مصر كما يقدم عرض أوبريت الجزيرة الخضراء و هو عرض غنائي استعراضي تمثيلي لأحد بطولات الجيش المصري خلال فترة حرب الاستنزاف.

ومن المقرر ان يقام العرض اليوم، الأربعاء الموافق ١٠ أكتوبر ببانوراما حرب أكتوبر في تمام السادسة مساء.
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