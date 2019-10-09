Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هاني رمزي: مروجو الشائعات يستهدفون نشر الإحباط بين الناس

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:10 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
Advertisements
هاني حسين
قال الفنان هاني رمزي، إن الذين يروجون الشائعات، يريدون بث روح الإحباط في الشعب المصري بنشر الشائعات على السوشيال ميديا.

وأضاف هاني رمزي في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، أنه هناك شائعات في مختلف المجالات وأبرزها شائعات ارتفاع أسعار البنزين، ويستهدفون إشعار المواطن بفقدان الأمل.

وتابع هاني رمزي:" مصر بها كم هائل من الإنجازات في مختلف المجالات ولكن البعض لا يرغبون في وجود إنجاز في مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموت يخيم على الوسط الفني.. شائعات وفاة عادل إمام ومحمد صبحي الأحدث.. وشكوك حول بطلة باب الحارة

تلقوا العزاء في أنفسهم.. كيف كشفت شائعات وفاة الفنانين انسياق المجتمع خلف السوشيال ميديا

إيمي سمير غانم: نجحت في الجامعة بدعاء الوالدين.. وضايعة في السوشيال ميديا.. فيديو

مقترحات برلمانية لمكافحة شائعات السوشيال ميديا.. إسماعيل نصر الدين: يجب تدريس مادة عن مخاطرها.. عبد العزيز: الحل عن طريق الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام.. ماجدة نصر: عقوبات رادعة تنتظر مروجيها

ترشيحاتنا

غضب أمهرة.. احتجاجات في أثيوبيا والشرطة تستخدم قنابل الغاز ضد المتظاهرين

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم

قصة بطل أذل الإٍسرائيليين في نصر أكتوبر 73.. النقيب السيد درويش أحد أبطال الصاعقة

الجيش التركي يعبر الحدود السورية مع الجيش الحر بعد قليل

بـ شعر أحمر.. إطلالة نبيلة عبيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي

برلماني يفجر مفاجأة مدوية عن معايير الحكومة لاستبعاد غير المستحقين من الدعم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الممنوع مرغوب.. ساندي بـ إطلالة جريئة

مش أول مرة.. أنغام تظهر بنفس فستان ريا أبي راشد.. من أحلى؟

أم روح حلوة.. اطلالة دينا الشربيني في عيد ميلاد عمرو دياب