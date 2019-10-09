هاني رمزي: مروجو الشائعات يستهدفون نشر الإحباط بين الناس

قال الفنان هاني رمزي، إن الذين يروجون الشائعات، يريدون بث روح الإحباط في الشعب المصري بنشر الشائعات على السوشيال ميديا.



وأضاف هاني رمزي في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، أنه هناك شائعات في مختلف المجالات وأبرزها شائعات ارتفاع أسعار البنزين، ويستهدفون إشعار المواطن بفقدان الأمل.



وتابع هاني رمزي:" مصر بها كم هائل من الإنجازات في مختلف المجالات ولكن البعض لا يرغبون في وجود إنجاز في مصر".

