هاني رمزي: اشتغلت في بنك لمدة 3 أيام فقط وقدمت استقالتي لهذا السبب.. فيديو

كشف الفنان هاني رمزي، عن المهن التي عمل بها قبل بداية مشواره الفني، قائلا:" أنا خريج تجارة وبعد التخرج اشتغلت في بنك ولكن لمدة 3 أيام فقط".



وأضاف هاني رمزي في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" كنت مهتم بالتمثيل بشكل أكبر، وفور قبولي في المعهد العالي للفنون المسرحية قدمت استقالتي في البنك".



وتابع هاني رمزي:" تعرضت إلى كم هائل من الشائعات طوال مسيرته الفنية، وأكبر شائعة كانت بعد فيلم عايز حقي وروج البعض إشاعة تعرض إلى حادث على طريق العين السخنة".

