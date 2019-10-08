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توك شو

هاني رمزي: اشتغلت في بنك لمدة 3 أيام فقط وقدمت استقالتي لهذا السبب.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:39 م
هاني رمزي
هاني رمزي
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هاني حسين
كشف الفنان هاني رمزي، عن المهن التي عمل بها قبل بداية مشواره الفني، قائلا:" أنا خريج تجارة وبعد التخرج اشتغلت في بنك ولكن لمدة 3 أيام فقط".

وأضاف هاني رمزي في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" كنت مهتم بالتمثيل بشكل أكبر، وفور قبولي في المعهد العالي للفنون المسرحية قدمت استقالتي في البنك".

وتابع هاني رمزي:" تعرضت إلى كم هائل من الشائعات طوال مسيرته الفنية، وأكبر شائعة كانت بعد فيلم عايز حقي وروج البعض إشاعة تعرض إلى حادث على طريق العين السخنة".
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