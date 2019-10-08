هاني رمزي: اشتغلت في بنك لمدة 3 أيام فقط وقدمت استقالتي لهذا السبب.. فيديو

كشف الفنان هاني رمزي، عن المهن التي عمل بها قبل بداية مشواره الفني، قائلا:" أنا خريج تجارة وبعد التخرج اشتغلت في بنك ولكن لمدة 3 أيام فقط".
وأضاف هاني رمزي في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" كنت مهتم بالتمثيل بشكل أكبر، وفور قبولي في المعهد العالي للفنون المسرحية قدمت استقالتي في البنك".
وتابع هاني رمزي:" تعرضت إلى كم هائل من الشائعات طوال مسيرته الفنية، وأكبر شائعة كانت بعد فيلم عايز حقي وروج البعض إشاعة تعرض إلى حادث على طريق العين السخنة".
وأضاف هاني رمزي في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" كنت مهتم بالتمثيل بشكل أكبر، وفور قبولي في المعهد العالي للفنون المسرحية قدمت استقالتي في البنك".
وتابع هاني رمزي:" تعرضت إلى كم هائل من الشائعات طوال مسيرته الفنية، وأكبر شائعة كانت بعد فيلم عايز حقي وروج البعض إشاعة تعرض إلى حادث على طريق العين السخنة".