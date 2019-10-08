فى ذكرى ميلاده .. لهذا السبب أصر شادى عبد السلام على تغيير اسم سوسن بدر

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج القدير شادى عبد السلام ، والذى على الرغم من أن سنوات مشواره فى الحقل السينمائى لم تكن كثيرة ، إلا أنه تمكن من حفر اسمه بحروف من نور وسط أهم مخرجى السينما المصرية .



كشفت الفنانة سوسن بدر أن المخرج الراحل، هو من اختار لها اسمها الفنى ، على الرغم من أن مشروعهم السينمائى لم يكتب له الخروج للنور بسبب وفاته.



وأكدت "سوسن بدر"، أن اسمها الحقيقي سوزان أحمد بدر الدين لكن المخرج الراحل شادي عبد السلام، هو من أطلق عليها اسم "سوسن"، لأنها كانت ستشارك في فيلم "نفرتيتي وإخناتون" الذي كان يجهز له وقتها، وكان الاسم من وجهة نظره يوحي بأنه أجنبي.



وأضافت قائلة : "مكنش حابب إنه يكون على تتر الفيلم المصري الخالص ده اسم فيه شبهة خواجات، فاختار لي اسم سوسن وطلبت منه احتفظ باسم والدي بدر".