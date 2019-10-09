تعقيبا على آراء النواب.. رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والري أمام البرلمان اليوم

أعلن رئيس مجلس النواب على عبد العال عن حضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الخارجية والموارد المائية والرى الجلسة العامة للبرلمان اليوم؛ لإلقاء بيان مهم.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعقيبا على بعض كلمات النواب التى أعقبت إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة أمام البرلمان بعد مرور 15 شهرا على عملها.



وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلقاء رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بيان الحكومة لكشف حسب عملها، منذ توليها، وما قدمته للمواطنين من خدمات ودورها في برامج الحماية الاجتماعية.



خطاب الدكتور مصطفى مدبولي، حمل الكثير من الرسائل الهامة التي تعبر عن جهود الحكومة في دعم المواطنين لمواجهة موجة الغلاء التي ضربت البلاد مؤخرًا، نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة، والتي قللت من شعبيتها على حد ذكره، كما أعلن عدة قرارات خلال كلمته بالبرلمان تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومعايير الحذف من بطاقات التموين.



وفيما يلي نرصد أبرز ما جاء على لسان الدكتور مصطفى مدبولي بجلسة البرلمان اليوم..



* مراجعة معايير الحذف من التموين



أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستقوم بمراجعة كافة المعايير والقواعد المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، قائلا :" القواعد الحالية أى حد فكر فيها يقول إنها طبيعى ولكننا سنراجع كافة المعايير".



وأوضح أن مخصصات التموين تم إثارة العديد من النقاشات حولها، وبوضوح شديد الدولة لم تخفض مخصصات التموين فالارقام زادت من 35 مليارا عام 2014 الى 89 مليارا فى هذا العام وكانت 86 مليارا العام الماضى .



وتابع: "كل الناس تقول ان الدعم لا يصل الى مستحقيه لذلك كان لابد من تحديد المستحق من غير المستحق وعملنا ميكنة لكل البطاقات و مع بدء عملية الميكنة وجدنا ان هناك العديد من البطاقات مكررة وفيها أرقام قومية ومستفيدين غير موجودين".



وواصل: "كان هناك 81 مليون مواطن يستفيدون من الخبز و67 مليون مواطن من السلع التموينية وكانت تصرف لهم مخصصات مالية ومع عملية التنقية والاستهداف أصبح الآن 70 مليون مواطن يصرفون الخبز و63 مليون مواطن فى التموين ".



وأشار رئيس الوزراء إلى انه من الطبيعى مع تطبيق نظام جديد من الوارد يتم حذف بعض الناس وقمنا باستقبال التظلمات وبلغ إجمالى من تمت إعادتهم بسبب التظمات 1.8 مليون مواطن لافتا إلى أنه فى الفترة الحالية اتخذت الحكومة قرارا جديدا بإبلاغ من سيتم حذفه بأننا سنحذفه قبلها بشهر على أن يتم البت فى تظلمه خلال أسبوعين.



وأكد أن من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلوا وات يمتلك تكييفا و2 و3، ولكن وجدنا بعض البيوت فى الريف يوجد عداد لبيت كامل وبه اكثر من شخص وتم إعادة من تم حذفهم مرة اخرى فالهدف من التنقية وصول الدعم لمستحقيه حتى نتمكن من إضافة مواليد جدد.



وتابع :"لدينا برنامجان للدعم النقدى هما معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة وحتى نصل للاسر المستحقة فى الضمان، تم عمل ميكنة معاش الضمان ووجدنا اسرا تصرف الضمان من 30 سنة ومن كان يستحق توفى وابناؤه تزوجوا ويصرفون المعاش رغم ان ظروفهم تحسنت لذلك كان لابد من تنقية ليس من اجل توفير الفلوس ولكن كى ندخل أسرا جديدة وهو ما تم بالفعل بإضافة 100 الف أسرة جديدة .



* تطبيق الحد الأدنى للأجور

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم التزام البعض به، قائلًا: "الحكومة بدأت برامج الحماية الإجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات وتم رفع الحد الادنى من 1200 إلى 200 جنيه وهو الأمر الذى قوبل بمقاطعة النواب لرئيس الوزراء، مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق مما دفع رئيس الوزراء لمطالبة النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التى لم تنفذ القرار وذلك للعمل على تفعيله فورا.



وتابع: أى جهة لم تنفذ افيدونى بها، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة الحد الادنى للمعاشات إلى 900 جنيه ، وتم تخصيص الموارد المالية لها.



* تراجع أسعار السلع



كما أكد د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسعار السلع الأساسية انخفضت كثيرا عن الفترات الماضية، قائلا: "أسعار السلع الأساسية انخفضت من لحوم وخضروات وده واضح عندنا بالورقة والقلم".، مؤكدا أن الأسعار للسلع التى لا تنخفض أو تهبط تظل ثابتة علي الأقل.



وبشأن ملف الصحة قال "مدبولي": إن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات ، حيث تم تنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، والقضاء علي قوائم الانتظار ، ومائة مليون صحة وفيروس سي وصحة المرأة، مؤكدا أن هذه المبادرات لا تتم في يوم وليلة ولكنها مستمرة، مؤكدا علي أن مبادرة حياة كريمة مخصص لها في الموازنة 6.6 مليار جنيه، من أجل رفع مستوي 1000 قرية.



* التعويم



وأوضح خلال الجلسة العامة للبرلمان " المواطن البسيط همه فى النهاية قوت يومه ومش عاوز حد يقرب من أسعار السلع الرئيسية فى حياته".



وقال إن تبنى أى برنامج إصلاح قرار صعب جدًا وكان من الوارد أن تأخذه حكومات فى فترات سابقة وكان من الممكن أن يكون أقل حدة و أوضح: أصبحنا ملزمين أن ننفذ برنامج الإصلاح، إذا كنا نريد لهذا البلد أن ينطلق ونتقدم للأمام".



وقال رئيس مجلس الوزراء "بعد قرار التعويم المؤسسات الخاصة فى مصر قالت لولا هذا القرار كان وصل سعر الدولار من 30 لـ 35 جنيها مصريا مضيفا: "متخيلين شكل مصر كان هيبقى عامل إزاى لو الدولار وصل لهذا الرقم".



* زيادة معاش تكافل وكرامة

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع الدولة للمبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17.5 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، وستزيد مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيها في معاش تكافل وكرامة، وسيتم زيادة 100 الف اسرة جديدة.



* رفع المرتبات والمعاشات



كما أن أعلن في إطار خطة الحماية الاجتماعية، أنه ستتخذ خطوات قوية فيما يخص رفع الأجور والمعاشات، كلما استطاعت الحكومة، من خلال رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، لنتمكن من الاستثمار بشكل أكبر في مجالي الصحة والتعليم.



وأضاف مدبولي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الثلاثاء- أن مصر تواجه حربًا غير تقليدية، من خلال محاولات بث الشائعات لإحداث البلبلة وخلق حالة إحباط وعدم ثقة بين المواطنين.