فيديوجراف| مستقبل السيارات الكهربائية فى مصر

انتشرت فى الآونة الأخيرة السيارات الكهربائية بالشوارع المصرية، ولكن مازلت العديد من المعلومات عنها غامضة لدى العديد من المواطنين.



السيارات الكهربائية لها مميزات كثيرة وبالأخص عدم وجود مشاكل كثيرة مقارنة بالسيارات البنزين مثل الميكانيكا وغيرها.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على معلومات ومميزات للسيارات الكهربائية.