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فيديو جراف

فيديوجراف| الأقوى على الأرض.. مخلوق يتحمل النووي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
الاشعاع النووي
الاشعاع النووي
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كريم عاطف
تمكن العلماء أخيرا من حل لغز يتعلق بمخلوق "التارديغرادا" أو "دب الماء" المجهري، المتمثل بقدرته على البقاء على قيد الحياة حتى عندما يتعرض لجرعة من الإشعاع تعادل البقاء 25 ساعة في موقع كارثة تشيرنوبل النووية.

وبحسب المعلومات، فإن دب الماء، أو الخنزير الطحلبي الصغير، يستطيع البقاء على قيد الحياة في مختلف البيئات القاسية، ويمكنه تحمل ألف مرة أكثر من الإشعاع النووي من الحيوانات الأخرى، كما يمكنه أن يتحمل حرارة تصل إلى 150 درجة مئوية فوق وتحت الصفر أيضا.

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد عن "دب الماء"
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