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فيديو جراف

فيديو جراف| الأفضل عالميا في التعلم.. مدينة مصرية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:03 م
الافضل عالميا في
الافضل عالميا في التعلم
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كريم عاطف
سلًمت منظمة اليونسكو اللواء أحمد إبراهيم محمد محافظ أسوان شهادة تقدير وذلك بعدما فازت مدينة أسوان بالمركز الأول ضمن أفضل مدن للتعلم على مستوى العالم

وقامت منظمة اليونسكو بتكريم المدن العشر التي فازت بجائزة أفضل مدن للتعلم علي مستوى العالم وذلك خلال الحفل الذي أُقيم بمدينة "ميديين " الكولومبية.

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد من المعلومات
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