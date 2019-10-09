فيديو جراف| الأفضل عالميا في التعلم.. مدينة مصرية

سلًمت منظمة اليونسكو اللواء أحمد إبراهيم محمد محافظ أسوان شهادة تقدير وذلك بعدما فازت مدينة أسوان بالمركز الأول ضمن أفضل مدن للتعلم على مستوى العالم



وقامت منظمة اليونسكو بتكريم المدن العشر التي فازت بجائزة أفضل مدن للتعلم علي مستوى العالم وذلك خلال الحفل الذي أُقيم بمدينة "ميديين " الكولومبية.



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