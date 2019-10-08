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متخافوش على مصر.. ابراهيم حجازى يوجه رسالة مهمة لـ المواطنين

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:12 م
الإعلامي و الكاتب
الإعلامي و الكاتب الكبير، إبراهيم حجازي
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البهي عمرو
قال الإعلامي والكاتب الكبير، إبراهيم حجازي، إن الجيش قدم تضحيات بطولية كثيرة أثناء حرب أكتوبر، وقبل وبعد الحرب، وحتى اليوم.

وأضاف حجازي، خلال حواره مع برنامج "مساء دى إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن المواطنين يعلمون أن الجيش يحافظ على الدولة، ولن يسمح لأحد بتدميرها.

وتابع إبراهيم حجازي "أوعوا حد يخاف على مصر طول ما الجيش موجود.. أقسم بالله العظيم الجيش ده أمان مصر".

وأشار إلى أن الشعب وقف إلى جانب الجيش، وتمت هزيمة العدو، موضحًا أن الأموال كانت تذهب للجيش الحربي، والجميع كان يعانى من مشكلات اقتصادية ورغم ذلك كنا سعداء.
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