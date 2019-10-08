متخافوش على مصر.. ابراهيم حجازى يوجه رسالة مهمة لـ المواطنين

قال الإعلامي والكاتب الكبير، إبراهيم حجازي، إن الجيش قدم تضحيات بطولية كثيرة أثناء حرب أكتوبر، وقبل وبعد الحرب، وحتى اليوم.





وأضاف حجازي، خلال حواره مع برنامج "مساء دى إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن المواطنين يعلمون أن الجيش يحافظ على الدولة، ولن يسمح لأحد بتدميرها.





وتابع إبراهيم حجازي "أوعوا حد يخاف على مصر طول ما الجيش موجود.. أقسم بالله العظيم الجيش ده أمان مصر".



