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فن

مجد القاسم ناعيا طلعت زكريا :هتوحشنا إفيهاتك

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:19 م
صدى البلد
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سعيد فراج
نعى الفنان مجد القاسم ببالغ الحزن رحيل الفنان طلعت زكريا الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة.

ونشر "مجد" علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفقيد وعلق عليها معزيا أسرة الفنان الراحل قائلًا :"إنا لله وإنا إليه راجعون"، وداعًا الفنان طلعت زكريا هتوحشنا إفيهاتك، الله يتغمد الفقيد برحمته ولأسرته خالص التعازي".
مجد القاسم ناعيا طلعت زكريا :هتوحشنا إفيهاتك
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