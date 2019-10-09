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توك شو

فريدة الشوباشي: فيلم الممر أكد أن القوى الناعمة هي السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:36 ص
فيلم الممر
فيلم الممر
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قسم التوك شو
قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إن جماعة الاخوان مجرد أدوات، وليسوا مبدعين ولا مفكرين، وأنهم عرض من الأكاذيب لاينتهي.

وأوضحت فريدة الشوباشي فى حوارها مع قناة "اكسترا نيوز"، أن الشعب المصري كان يسمع اعلام الاخوان يتحدث عن وجود حشود في الشوارع المصرية، ولم يكن هناك أي حشود في شوارع مصر.

وأشارت فريدة الشوباشي إلى أن أحد إعلاميي قنوات الإخوان قال إن ما لايقل عن 85% من المصريين ضد الرئيس السيسي، وذلك يعني أن هناك 85 مليون مصري ضد الرئيس السيسي، فلماذا لم يخرج مليون واحد منهم.

وتابعت فريدة الشوباشي أن ما حدث في فيلم الممر يؤكد ان سلاح القوى الناعمة المصرية هو السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب موضحة أن تلك القوى لعبت أعظم الأدوار البناءة على مر التاريخ.
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