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مرأة

احترس .. السجائر تعرضك للإصابة بـ 33 مرضا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:18 م
احترس .. السجائر
احترس .. السجائر تعرضك للاصابة بـ 33 مرض
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اسماء محمد
يعد التدخين من أخطر العادات السيئة التى تهلك صاحبها وتسبب له الكثير من الأمراض، ولكن للأسف يغفل الكثير من المدخنين حجم الكوارث الحقيقي وتوجد مجموعة كبيرة من أضرار التدخين على الجسم.

وذكر موقع مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية الحكومى، أن التقديرات تشير إلى أن التدخين يزيد من المخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة أو الخطيرة منها أمراض القلب والشرايين التاجية والسكتة الدماغية، والجلطة، وانخفاض الصحة العامة، وأمراض الأوعية الدموية والدوالى والولادة المبكرة والإجهاض، موت الطفل قبل الولادة" ، ومشاكل النظر، والسكرى، وانخفاض المناعة، وانخفاض الوزن عند الولادة، ومتلازمة موت الرضيع المفاجئ SIDS، والحمل خارج الرحم، وولادة الأطفال ببعض العيوب الخلقية منها شق في الفم والوجه والمعروفة باسم الشفة الارنبية.

هذا بالإضافة إلى أن التدخين يتسبب فى الإصابة بمجموعة كبيرة من انواع السرطان ، هى: سرطان الرئة، والمثانة، الدم سرطان الدم النخاعي الحاد، وعنق الرحم، والقولون والمستقيم " القولون والمستقيم "، والمريء، والكلى والحالب، والحنجرة، والكبد، والبلعوم "يشمل أجزاء من الحلق واللسان والحنك الرخو واللوزتين"، وبنكرياس، والمعدة، والقصبة الهوائية .
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