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أخبار البلد

وفد طبي مصري - هولندي يجري عمليات قلب مفتوح وقسطرة بالمجان بالتعاون مع جامعة سوهاج.. صور

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:51 ص
صدى البلد
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سعيد العربى - كريم عاطف
استقبل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج وفد من الأطباء المصريين بهولندا، وهم الدكتور صلاح سعيد طبيب القلب المصري بهولندا، والذي تم منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الاولى، والدكتور سمير خليفة مدرس الحركة البدنية.

واتفق الوفد مع رئيس الجامعة على التعاون في المجال الطبي واجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة للمرضى بالتعاون مع مجموعة من الأطباء الهولنديين والمصريين بمستشفى سوهاج الجامعي.

كما تم الاتفاق على إيفاد عدد من الأطباء المصريين إلى هولندا لتبادل الخبرات في المجالات الطبية، إلى جانب العمل على التعاون مع الجانب الهولندي الأساليب والطرق الحديثة في المجال الطبي و آخر ما توصل له العلم في أوروبا.

من جانبه رحب رئيس الجامعة بالمقترحات التي قدمها الوفد المصري بهولندا مؤكدا على أن الجامعة سوف نقدم جميع التسهيلات للوفد الطبي الهولندي والتعاون فيما بينهم في مختلف المجالات الطبية وغيرها مما يساهم في تحسين المنظومة التعليمية.
وفد طبي مصري - هولندي يجري عمليات قلب مفتوح وقسطرة بالمجان بالتعاون مع جامعة سوهاج.. صور
وفد طبي مصري - هولندي يجري عمليات قلب مفتوح وقسطرة بالمجان بالتعاون مع جامعة سوهاج.. صور
وفد طبي مصري - هولندي يجري عمليات قلب مفتوح وقسطرة بالمجان بالتعاون مع جامعة سوهاج.. صور
وفد طبي مصري - هولندي يجري عمليات قلب مفتوح وقسطرة بالمجان بالتعاون مع جامعة سوهاج.. صور
وفد طبي مصري - هولندي يجري عمليات قلب مفتوح وقسطرة بالمجان بالتعاون مع جامعة سوهاج.. صور
وفد طبي مصري - هولندي يجري عمليات قلب مفتوح وقسطرة بالمجان بالتعاون مع جامعة سوهاج.. صور
وفد طبي مصري - هولندي يجري عمليات قلب مفتوح وقسطرة بالمجان بالتعاون مع جامعة سوهاج.. صور
وفد طبي مصري - هولندي يجري عمليات قلب مفتوح وقسطرة بالمجان بالتعاون مع جامعة سوهاج.. صور
وفد طبي مصري - هولندي يجري عمليات قلب مفتوح وقسطرة بالمجان بالتعاون مع جامعة سوهاج.. صور
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