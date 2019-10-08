الأطباء: تحسين بيئة العمل أهم من إنشاء وحدة شئون مقدمى الخدمة الطبية

قال الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء إن تحسين بيئة العمل من أوائل الملفات التي وعدت وزيرة الصحة بتنفيذها، مضيفًا انها عملت إعلان فى الجرائد و مسابقة وجوائز لتحسين سكن الأطباء والتمريض، ولكن للأسف كل ذلك لم يحدث ولا نعرف نتيجة المسابقة حتى الآن.



وأكد عبد الحميد، في تصريحات صدى البلد، أن الحديث عن وجود سكن جيد فى مستشفيات بورسعيد، يكون ضمن التطوير العام الخاص بالتأمين الصحى، وعلينا انتظار 15 سنة على الأقل لحدوث ذلك فى القاهرة آخر محافظات يطبق فيها التأمين الصحى، مشيرًا إلى أن أطباء القاهرة سيظلون يعيشون فى أماكن غير آدمية حتى ذلك الحين.



واستنكر: وفاة الزميلة سارة شهيدة مستشفى المطرية التي صعقت فى حمام المستشفى نتيجة تعرية سلك الكهرباء، مضيفًا أن ذلك خير دليل على عدم وفاء وزيرة الصحة بوعودها.





وأوضح أمين الصندوق، أنه ليس من المهم إنشاء وحدة أو غيرها بأي مسمى مختلف، ولكن الأهم تحسين بيئة العمل.





وأصدرت وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأول السبت، قرارًا وزاريًا، بإنشاء وحدة تابعة لقطاع مكتب وزير الصحة والسكان، تُسمى «وحدة شئون مقدمى الخدمة الطبية»، لتختص بإدارة مشروع تحسين بيئة العمل للعاملين بالقطاع الصحى.