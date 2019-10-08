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اقتصاد

المالية: طرح 23 شركة حكومية في البورصة بـ 80 مليار جنيه

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:09 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
أعلنت وزارة المالية، استئناف برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة الفترة المقبلة بـ 23 شركة حكومية، بقيمة إجمالية تتجاوز 80 مليار جنيه.

وقال وزير المالية، في تصريحات بمنتدى الأعمال المصري الكوري اليوم، إن إجمالي تلك الأصول ستوفر ما يعادل 430 مليار جنيه للبورصة.

وذكر وزير المالية، أن الحكومة بصدد حسم عددٍ من التشريعات المالية والاقتصادية؛ تمهيدًا لإحالتها للبرلمان من بينها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، متضمنًا الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة.

وتشمل التشريعات أيضًا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون المعالجة الضريبية على أذون السندات، وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل، إضافةً إلى قانون الشراكة، وقانون الجمارك الجديد، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية، وقانون المالية العامة، وقانون التجارة الإلكترونية.

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