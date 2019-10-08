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حوادث

مصرع ربة منزل عقب تناولها قرص حفظ الغلال في ملوي بالمنيا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:51 م
صدى البلد
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ايمن رياض
لقت ربة منزل مصرعهما عقب تناولها قرص حفظ الغلال بملوي، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ملوي العام، وحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بورود اشارة من مستشفى ملوي العام، يفيد بوصول "و _ ف _ ع" 25 سنة ربة منزل، مقيمة بقرية هور التابعة لمركز ملوي، وبسؤال أهلية المتوفية أكدوا تناولها قرص حفظ الغلال

تحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بالتحفيظ على جثة المتوفية بمشرحة ملوي العام.
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