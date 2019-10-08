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سيارات

مفاجأة موسم الرياض الترفيهي.. حضور أشهر فريق أمريكي لإصلاح وتجهيز السيارات ..فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:22 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ينطلق موسم الرياض الترفيهي يوم 11 من أكتوبر الجاري ويمتد إلى 15 ديسمبر المقبل، ويضم هذا العام برنامجا ترفيهيا ضخما في مختلف مجالات الترفيه ويضم أكثر من 100 فاعلية في 12 منطقة على مدار 70 يوما، تقدم ما يناسب الجميع، ومن بينهم عشاق السيارات.

وأعلن فريق "West Coast Customs" الأمريكي الشهير لتصليح وتجهيز السيارات.

وقال ريان فريدلينجهاوس مؤسس الورشة، في فيديو نشره المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إن الفريق سيكون متواجدا في جناح داخل معرض السيارات في الفترة ما بين 21 وحتى 26 نوفمبر.

وأكد فريدلينجهاوس أن فريقه سيكون لديه حضور ضخم في المعرض، يحتوي على كل ما يحلم به عشاق السيارات ولكن بشكل أضخم، من سيارات ومعدات وحتى الموسيقى وتوقيع التذكارات وقضاء الوقت مع المعجبين.

وأضاف أنها المرة الأولى التي يحضر بها الفريق الذي طاف العالم في المملكة، داعيا المعجبين إلى الاستعداد إلى الحدث الكبير.

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