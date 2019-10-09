برلماني يطالب بدعم المواطن المصري وتنفيذ قرار السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور

قال محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة لابد أن تلتفت إلى المواطن المصري الذي تحمل فاتورة البناء والبقاء، وتقوم بتكثيف الجهود لدعمه بشكل مباشر حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة.





أكد "بدراوي " في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن أن هناك بعض الوزارات لم تطبق قرار الرئيس السيسي زيادة الحد الأدني للأجور، وعلى رئيس الوزراء أن يجتمع بجميع الوزارات وعلى رأسهم وزارة المالية لبيان ذلك الأمر ولمعرفة سبب تأخر الزيادة منذ 3 شهور حتي الان.





يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه ستتخذ خطوات قوية فيما يخص رفع الأجور والمعاشات، كلما استطاعت الحكومة، من خلال رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، لنتمكن من الاستثمار بشكل أكبر في مجالي الصحة والتعليم.





وأضاف مدبولي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الثلاثاء- أن مصر تواجه حربًا غير تقليدية، من خلال محاولات بث الشائعات لإحداث البلبلة وخلق حالة إحباط والإضرار بثقة المواطن والتشكيك في مقدرات مؤسسات الدولة وعلى رأسها قواتنا المسلحة، موضحا أن الحكومة لم تقل إن الوضع جيد ولا يوجد تحديات، وإنما هناك أعباء وتحديات كبيرة وتحاول الحكومة على قدر اجتهادها أن تتعامل معها.





وأوضح رئيس الوزراء أن التحديات التي تواجهنا هو ارتفاع كثافة الفصول ونحتاج أن نتحرك ونضخ استثمارات من خلال شبكة عملاقة من الطرق ونحتاج للعمل على الشبكة الداخلية موضحا أن الحكومة تعي حجم التحديات وتطلعات المواطن المصري ونسعى أن نزود المشروعات.



