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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم 8-10-2019.. رفض مطالب حسين السيد.. وعملية جراحية جديدة لـ الخطيب

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:19 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:
سيد عبد الحفيظ: لا يوجد أي مبرر لتأجيل مباراة القمة.. والأهلي يرفض


أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار .. الأهلي يرفض مطالب حسين السيد


رفضت إدارة الكرة بالأهلي مطالب حسين السيد الظهير الأيسر بمنحه فرصة المشاركة أساسيًا خلال الفترة الحالية، حيث أن هذا الأمر متروك للجهاز الفني.

عملية جراحية جديدة لـ محمود الخطيب فى عصب الظهر.. تفاصيل


يخضع رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب، لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة القادمة بمعرفة الخبير الألماني «بيرتا لانفي»، في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابت رئيس الأهلي في الأيام الماضية.

لاعب الأهلي السابق ينضم لقائمة جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة المنتخب الأولمبي

أكد الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب وصول بعثة منتخب جنوب أفريقيا غدا والتي تضم اربعة محترفين في البرتغال والدانمرك، فيما كشفت بعثة جنوب أفريقيا عن قائمة الفريق الذي سيلعب مباراتين أمام نظيره المصري وعلى رأسها باكماني لاعب الاهلي السابق وصن داونز الحالي وتضم القائمة:

الأهلي يكشف حقيقة انتهاء عقود لاعبيه واسم المسئول عن ملف التجديد


أكدت إدارة الأهلي أن ما تردد عن وجود لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لا أساس له من الصحة.

الأهلي يحسم موقفه من تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري


تسود حالة من الترقب الشديد داخل النادي الأهلي انتظارا لتحديد ملعب مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدورى.

الخطيب يكلف مدير التعاقدات ومدير الكرة بتجديد عقود بعض لاعبي الأهلي لهذا السبب


قالت الإعلامية شيما صابر إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كلف الثاني أمير توفيق مدير التعاقدات وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بإنهاء بعض الملفات المتعلقة ببعض لاعبي الفريق الأول .

مران بدني لـ الأهلي.. وفقرة للكرات العرضية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري.






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