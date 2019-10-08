أخبار النادي الأهلي اليوم 8-10-2019.. رفض مطالب حسين السيد.. وعملية جراحية جديدة لـ الخطيب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.رفضت إدارة الكرة بالأهلي مطالب حسين السيد الظهير الأيسر بمنحه فرصة المشاركة أساسيًا خلال الفترة الحالية، حيث أن هذا الأمر متروك للجهاز الفني.يخضع رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب، لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة القادمة بمعرفة الخبير الألماني «بيرتا لانفي»، في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابت رئيس الأهلي في الأيام الماضية.أكد الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب وصول بعثة منتخب جنوب أفريقيا غدا والتي تضم اربعة محترفين في البرتغال والدانمرك، فيما كشفت بعثة جنوب أفريقيا عن قائمة الفريق الذي سيلعب مباراتين أمام نظيره المصري وعلى رأسها باكماني لاعب الاهلي السابق وصن داونز الحالي وتضم القائمة:أكدت إدارة الأهلي أن ما تردد عن وجود لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لا أساس له من الصحة.تسود حالة من الترقب الشديد داخل النادي الأهلي انتظارا لتحديد ملعب مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدورى.قالت الإعلامية شيما صابر إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كلف الثاني أمير توفيق مدير التعاقدات وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بإنهاء بعض الملفات المتعلقة ببعض لاعبي الفريق الأول .واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري.