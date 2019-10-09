أخبار التوك شو.. أحمد موسى ضاحكا: الأغلبية تحولت لمعارضة.. وفرحة محمد ناصر ومعتز مطر.. فيديو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



أحمد موسى يضحك على الهواء: الأغلبية تحولت إلى معارضة .. فيديو

https://www.elbalad.news/4011265



كشف الإعلامي أحمد موسى، كواليس مناقشات النواب بيان رئيس الوزراء اليوم داخل البرلمان، مشيرا إلى أن الجلسة استمرت لمدة 9 ساعات للتعليق على بيان الحكومة.



أعداء مصر.. فرحة عارمة تسيطر على محمد ناصر ومعتز مطر.. اعرف السبب.. فيديو



https://www.elbalad.news/4011175



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موضوع سد النهضة ومياه النيل، يتطلب أن يصطف المصريون خلف قيادتهم لحل هذه الأزمة، ولكننا رأينا ما لم نكن نتوقعه من الأفاعي الإخوانية في تركيا وقطر بعدما بداو يتحدثون عن هذه الأزمة بشكل مغلوط ومثير للشبهات، وكأنها أزمة صنعناها بأيدينا والله يشهد أنها صنعت بأيديهم مع أجهزة تدعمهم وتخطط لهم، مشددًا على أن أزمة سد النهضة سببها الرئيسي أحدث 2011 وما تلاها والإدارة الخاطئة لهذا الملف خلال عام حكم الإخوان.



هاني رمزي: اشتغلت في بنك لمدة 3 أيام فقط وقدمت استقالتي لهذا السبب.. فيديو



https://www.elbalad.news/4011284



كشف الفنان هاني رمزي، عن المهن التي عمل بها قبل بداية مشواره الفني، قائلا:" أنا خريج تجارة وبعد التخرج اشتغلت في بنك ولكن لمدة 3 أيام فقط".



إياد نصار يتأثر على الهواء ويكشف عن أصعب مشاهد فيلم الممر.. فيديو

https://www.elbalad.news/4011251

أكد الفنان أياد نصار أن مشهد قتل محمود وهي الشخصية التى قام بها الفنان أحمد فلوكس من أكثر المشاهد تأثيرا عليه حيث أنه قد خرج من هذا المشهد ولديه حالة من الضيق وقمت بالاعتذار إليه مؤكدا أنها كانت لحظة صعبة لأنه تذكر أن أولادنا وأخواتنا من الجنود بيموتوا بنفس طريقة الغدر.



كأس العالم في مهب الريح.. أحمد موسى: بطولة ألعاب القوى في قطر الأفشل تاريخيا ..فيديو

https://www.elbalad.news/4011204

وصف الإعلامي أحمد موسى، بطولة ألعاب القوى التي أقيمت في قطر بطولة "الأشباح لألعاب القوى"، مؤكدا أنها شهدت فضيحة وكارثة، قائلًا "البطولة فاشلة ولم يحضرها جمهور".



دخلنا في حيطة سد.. تعليق ناري من محمد إيهاب على فضيحة منشطات الأثقال ..شاهد

https://www.elbalad.news/4011198

قال محمد إيهاب، البطل الأولمبي ولاعب رفع الأثقال، إنه كانت هناك مشكلة لمجموعة من اللاعبين في بطولة أفريقيا المقامة في مصر بسبب اكتشاف 7 عينات منشطات بين اللاعبين.



صفحة مزورة باسم إثيوبيا بالعربي.. أحمد موسى يكشف آخر تقاليع الجزيرة في التضليل ..فيديو

https://www.elbalad.news/4011113

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم اكتشاف إنشاء صفحة مزورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باسم "إثيوبيا بالعربي"، مشيرا إلى أن الصفحة تم إنشاؤها بحساب متواجد في قطر.



