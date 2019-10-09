وزير الآثار يشارك في المؤتمر السابع لمجلس الكنائس الأسقفية الأنجليكانية .. صور

أكد وزير الآثار أن أتباع الأديان السمائية لديهم دور هام في إحلال السلام في كل العالم، وأنه يمكن لجميع الدول أن تتناقل خبراتها في مختلف المجالات من أجل صالح الإنسان.





ورحب وزير الآثار نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السابع لمجلس الكنائس الأسقفية الأنجليكانية بمقر الكنيسة الأسقفية بالقاهرة بحضور المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى والرئيس الحالي لمجلس الكنائس الأسقفية بجنوب الكرة الأرضية بكافة المشاركين من القارة الأفريقية، معربا عن سعادته بانعقاد المؤتمر السابع لمجلس الكنائس الأسقفية الانجليكانية في مصر.





وقال الوزير، إن هذا اللقاء يعقد في توقيت هام للغاية يحتاج فيه العالم إلى التكاتف والتوحد أكثر من اى وقت مضى، لافتا إلى أن الجميع يقدر الأمثلة الناجحة فى التعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة الانجليكانية في مصر، وأنه من المهم أن نتعلم من تجارب بعضنا البعض، خاصة وأننا نواجه الكثير من التحديات المماثلة، ويمكننا هنا فى مصر أن نشارككم تجربتنا فى مكافحة الإرهاب. وأيضًا إلتزامنا بتنفيذ عملية التنمية المستدامة.





وتابع قائلا: "إنه من الممكن أن نتعلم من جنوب شرق آسيا الذين طورا اقتصادهم وصناعتهم إلى مستوى مذهل، وهذه مجرد أمثلة على الطرق التى يمكننا من خلالها التعلم من بعضنا البعض والتعاون معًا من أجل الصالح العام".





من جانبه، قال المطران منير حنا إن هناك تحديات تواجه عالمنا مثل الفقر وندرة المياه والظلم والفساد والحروب والصراعات والتطرف والارهاب، وأنه لكى نواجه كل هذه التحديات نحتاج إلى ان نقدم رسالة الأمل والرجاء ونشر الأخبار السارة، إذ يجب ان نركز جهودنا فى التنمية المستدامة كالتعليم والمشروعات الصغيرة وتقديم الرعاية الصحية الأولية.





وأضاف أن الأمر الثانى الهام الذى نحتاج أن نواجهه معًا هو الارهاب، فهو يؤدى الى عدم الاستقرار فى العالم كله، من خلال تقديم التعليم الصحيح الذى يروج للعيش المشترك فى سلام وأمان، إلى جانب مناشدة المجتمع الدولى أن يضع ضغوطًا على الدول التى تدعم الإرهاب بطريقة مباشرة وغير مباشرة وتقدم الأسلحة للارهابيين.





ونوه المطران منير حنا إلى أن التحدى الثالث والذى يجب أن نقف أمامه هو ندرة المياه فى أفريقيا خاصة مياه النيل، ونحن نعرف أن 9 دول تشارك مياه النيل لذلك أناشدكم يا أخوتى أن تشجعوا حكوماتكم للعمل على ضمان التوزيع العادل للمياه بين دول حوض النيل.





شارك في المؤتمر مجموعة من الدبلوماسيين المصريين والأفارقة وسفيري المملكة المتحدة وسنغافورة بالقاهرة، إلى جانب فضيلة الشيخ نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية نائبا عن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والأنبا أنجيلوس نائبا عن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.



