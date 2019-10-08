ضبط طن و100 كيلو أسماك مملحة فاسدة في كفر الشيخ

شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، بالتنسيق مع الطب البيطري وإدارة تفتيش الأغذية بمديرية الصحة، حملة مكبرة استهدفت المرور على محلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة.



وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود حسن، مدير الأمن، واللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية.



وضبطت الحملة الرقابية طنًا و100 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للحملة من مديرية الطب البيطري، وذلك لدى محل بيع أسماك مملحة بإحدى قرى مركز دسوق.



وحُرر المحضر اللازم، ضد ا.ب 38 سنة، صاحب المحل، وذلك بمركز شرطة دسوق، وأخطرت النيابة بالواقعة.

